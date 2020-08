Die Familienkassen beginnen am 7. September mit der Auszahlung des einmaligen Corona-Kinderbonus in Höhe von 300 Euro.

Das bestätigte das Bundesfinanzministerium den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach werden im September 200 Euro zusammen mit dem Kindergeld überwiesen. Die restlichen 100 Euro folgen im Oktober.

Die Bundesregierung hat für den Bonus rund 4,3 Milliarden Euro eingeplant. Laut Familienministerin Giffey sollen vor allem Familien mit geringem und mittlerem Einkommen davon profitieren. Die einmalige Zahlung wird nicht mit anderen Familien- oder Sozialleistungen verrechnet.



Der Kinderschutzbund nannte den Kinderbonus ein gutes Signal, insbesondere an arme Familien. Allerdings sei die Summe zu niedrig, um etwa die digitale Ausstattung armer Kinder und Jugendlicher zu verbessern, so Kinderschutzbund-Präsident Hilgers. Nur 15 Prozent dieser Gruppe verfügten über ein für Home-Schooling brauchbares Endgerät, bei manchen fehle sogar der Internetanschluss. Nicht nur in Zeiten der Pandemie könnten diese Kinder den Anschluss verlieren, kritisierte Hilgers. Die von der Bundesregierung bereitgestellten 500 Millionen Euro für Laptops würden wegen bürokratischer Hürden nicht abgerufen.

