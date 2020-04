In den Familienministerien der Länder wird an Konzepten zur schrittweisen Öffnung von Kindertagesstätten gearbeitet.

Hamburgs Familiensenatorin Leonhard sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn man nicht wolle, dass Eltern irgendwann aus Verzweiflung ihre Kinder wieder von den Großeltern betreuen ließen, müsse man das Für und Wider von Öffnungen in der Corona-Krise jetzt intensiv abwägen. Die SPD-Politikerin kündigte an, dass die zuständigen Minister beim nächsten Bund-Länder-Gespräch am 30. April einen möglichen Fahrplan vorlegen würden. Dieser werde den Ländern die Möglichkeit zu individueller Ausgestaltung geben. Leonhard betonte, dass angesichts der Corona-Pandemie Prävention Vorrang habe. Aber auch die Entwicklungschancen von Kindern und der Zugang zu früher Bildung müssten berücksichtigt werden.