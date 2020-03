Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnt davor, dass wegen nationaler Abschottungsmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus weltweit Nahrungsmittel knapp werden könnten. Auch in Deutschland sind die Verbände alarmiert.

Die Probleme könnten schon in wenigen Wochen auftreten, erklärte FAO-Chefökonom Torero in der britischen Zeitung "The Guardian". Als Ursache nannte Torero Verbote zur Ausfuhr von Lebensmitteln und Einreisestopps für Erntehelfer, wie sie am Mittwoch auch das Bundesinnenministerium angeordnet hat. Torero sagte, gerade jetzt müssten Regierungen Forderungen widerstehen, vor allem die eigene Lebensmittelversorgung zu schützen. Der weltweite Fluss von Nahrungsmitteln dürfe nicht unterbrochen werden.



Wie der "Guardian" berichtet, hat zum Beispiel Kasachstan den Export von Weizenmehl verboten und von Gemüsesorten wie Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln eingeschränkt. Vietnam hat Handelsverträge über den Export von Reis ausgesetzt. Auch Russland, führender Exporteur von Weizen, könnte mit Einschränkungen drohen, schreibt der "Guardian".

Bauernverband befürchtet Engpässe bei Obst und Gemüse

In Deutschland warnen der Handelsverband (HDE) und der Deutsche Bauernverband vor den Auswirkungen des Einreiseverbots für Erntehelfer. DBV-Präsident Rukwied sieht die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zwar nicht in Gefahr. Er glaubt aber schon, dass der Einreisestopp für Saisonarbeiter zu Lücken in der Versorgung mit bestimmten Obst- und Gemüsesorten führen könnte. Der Einreisestopp müsse deswegen so kurz wie möglich gehalten werden, sagte Rukwied der "Passauer Neuen Presse". Er begrüßte den Vorschlag der Bundesregierung, Studierende, Kurzarbeiter, Arbeitslose und Asylbewerber für die Ernte einzusetzen. Es seien alle willkommen, die wollten und könnten.

Einreiseverbot soll Infektionskette unterbrechen

Das Einreiseverbot gilt auf Anordnung von Bundesinnenminister Seehofer seit Mittwochnachmittag. Es betrifft Saisonarbeiter aus Ländern wie Großbritannien, Bulgarien, Rumänien, Polen und Österreich. Die Beschränkungen seien zwingend erforderlich, um Infektionsketten zu unterbrechen, erklärte der Sprecher des Innenministeriums.

