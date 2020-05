In Indien steigt die Zahl der Corona-Infizierten stärker an als bisher.

Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 96.000 Infektionen registriert; mehr als 3.000 Erkrankte starben. Das Innenministerium in Neu Delhi erklärte, die Ausgangssperre für die 1,3 Milliarden Bürger des Landes sei deshalb mindestens bis zum Ende des Monats verlängert worden.



Der damit einhergehende Stopp des Zugverkehrs stellte Millionen Wanderarbeiter bei der Rückkehr in ihre Heimat vor große Probleme. Viele von ihnen kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben oder starben auf langen Fußmärschen an Hunger und Erschöpfung.