Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Wie aus einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht, wurde bei mehr als 598.000 Menschen eine Ansteckung bestätigt. Über 27.000 Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit Covid-19.



Die meisten Todesfälle gab es in Italien. Dort starben bislang mehr als 9.200 Menschen. Insgesamt haben sich nachweislich gut 86.500 Menschen infiziert. In Italien geht man trotz leicht sinkender Neuinfektionen nicht davon aus, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie im Land erreicht ist.



In Spanien liegt die Zahl der Verstorbenen inzwischen bei über 5.000, in Frankreich bei rund 2.000. Frankreich rechnet an diesem Wochenende mit einem starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen.

USA werden zum Zentrum der Corona-Krise

Für die USA wird die Zahl der Todesfälle mit knapp 1.700 angegeben. Das Land verzeichnet inzwischen mehr Coronavirus-Infizierte als die schwer getroffenen Länder China und Italien. In den Vereinigten Staaten wurden nach Angaben der Johns Hopkins Universität mittlerweile über 100.000 Ansteckungen festgestellt. Besonders angespannt ist die Lage im Bundesstaat New York, wo es bereits 400 Tote gab.



Auch in Deutschland verbreitet sich das Coronavirus weiter. Nach neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit gestern um fast 5.800 Fälle auf 42.288. 253 Menschen starben, das ist ein Anstieg um 55.



Einer Studie zufolge hätte die Coronavirus-Pandemie ohne Gegenmaßnahmen in diesem Jahr bis zu 40 Millionen Menschen weltweit das Leben kosten können.



Die Krankheit war Ende vorigen Jahres in China ausgebrochen und hat sich von dort aus weltweit verbreitet. Die Zahl der gemeldeten Infektionen liegt in China bei fast 82.000 Fällen, die Ausbreitung des Virus ist dort jedoch inzwischen ausgebremst.

