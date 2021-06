Fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, sind das 41,2 Millionen Menschen oder 49,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vollständig geimpft sind demnach 23,9 Millionen, was 28,8 Prozent der Bevölkerung entspricht.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken, sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 11,6. 1.330 neue Infektionen wurden registriert, knapp 1.900 weniger als am Donnerstag vergangener Woche.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.