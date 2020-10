Die Bundesregierung hat fast ganz Österreich und Italien als Corona-Risikogebiete eingestuft.

Ausgenommen sind die Region Kalabrien in Italien sowie zwei Gemeinden in Österreich. Außerdem rät die Bundesregierung auf Basis der Einschätzung des Robert Koch-Instituts von Reisen nach Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Ungarn und Zypern ab. Zusätzlich werden einzelne Regionen in sechs weiteren EU-Ländern auf die Risikoliste gesetzt. Die damit verbundenen Regeln gelten ab Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.