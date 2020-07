Der US-Mediziner und Präsidentenberater Fauci hat vor einem massiven Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den Vereinigten Staaten gewarnt.

Er sagte in einer Anhörung im Senat, die Zahl der täglichen Neuinfektionen könnte von derzeit mehr als 40.000 auf 100.000 ansteigen. Die Coronavirus-Krise hat sich in den USA zuletzt wieder verschärft: Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten verzeichnet einen raschen Anstieg von Ansteckungen. Fauci sagte, er sei sehr besorgt. Er kritisierte unter anderem jüngere Menschen, die mit ihrem Verhalten zur Ausbreitung des Virus beitrügen - etwa indem sie in volle Bars gingen, keine Schutzmasken trügen und die Abstandsregeln nicht einhielten.



Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, kündigte an, wegen der Pandemie keine Wahlkampfauftritte vor großem Publikum abzuhalten.