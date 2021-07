Der renommierte US-Immunologe Fauci hat vor Rückschritten in Kampf gegen die Pandemie in seinem Land gewarnt.

Die USA fänden sich gerade in einer unnötigen Notlage wieder, sagte Fauci mit Blick auf steigende Fallzahlen. Die Situation sei vor allem auf ungeimpfte Bürger zurückzuführen. Er sei darüber sehr frustriert, sagte der Wissenschaftler im Fernsehsender CNN.



Fauci rief dazu auf, sich immunisieren zu lassen. Gouverneur Hutchinson aus Arkansas sagte in der Sendung, der Widerstand gegen das Impfen habe sich in bestimmten Gruppen noch verstärkt und beruhe schlicht auf Falschinformationen. Arkansas gehört zu den US-Bundesstaaten mit den niedrigsten Impfquoten.

