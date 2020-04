Die FDP verweist auf die prekäre Lage von Hotels und Gaststätten und fordert eine Lockerung der Corona-Beschränkungen.

Insbesondere für die Außengastronomie leuchte ein Totalverbot niemandem ein, meinte der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Theurer. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, die Branche brauche klare Signale, ab wann sie wieder mit Gästen rechnen könne.

Scholz stellt Unterstützung in Aussicht

Bundesfinanzminister Scholz stellte Hoteliers und Restaurantbetreibern weitere finanzielle Unterstützung in Aussicht. Er sagte der "Welt am Sonntag", man habe vor allem Branchen im Blick, in denen Lockerungen noch nicht so bald in Sicht seien. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehöre sicherlich dazu.

Dehoga: Zehntausende Betriebe bedroht

Rund 70.000 Hotels und Gastronomie-Betrieben droht nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands die Insolvenz. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte der "Bild am Sonntag", dass es noch keine Lockerungs-Perspektiven für die Gastronomie gebe, sei eine große Enttäuschung. Der Verband fordert, dass Restaurants und Cafés verantwortungsvoll wieder geöffnet werden dürfen, die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent abgesenkt und es Soforthilfen für Betriebe gibt, ähnlich wie die Dürre-Hilfen für die Landwirtschaft 2018.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt



Wir haben zudem einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme:mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.