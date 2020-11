FDP-Generalsekretär Wissing hat vor zu strengen Corona-Beschränkungen gewarnt.

Er halte es für überzogen, dass man an den Weihnachtsfeiertagen den Menschen vorschreiben wolle, sich nur noch mit Personen aus einem Haushalt zu treffen, sagte Wissing im Deutschlandfunk (audio-link). Engste Familien müssten eigenverantwortlich entscheiden können, in welchem Umfang sie feiern wollten. Ein Verbot für Feuerwerk an Silvester nannte Wissing absurd. Man könne in einer aufgeklärten Gesellschaft Menschen nicht vermitteln, dass man sich infizieren könne, wenn man ein Feuerwerk zünde. Mit Blick auf die Gastronomie warb der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister für bundeseinheitliche Regeln.



Am Mittag soll es erneut Verhandlungen zwischen den Chefs der Staatskanzleien und Kanzleramtschef Braun eben. Es wird erwartet , dass im Laufe des Tages ein Papier erstellt wird, auf dessen Grundlage morgen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel beraten.

