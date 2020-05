Der bayerische FDP-Generalsekretär Köhler hat sich für die Öffnung der wegen der Corona-Krise teils geschlossenen innereuropäischen Grenzen ausgesrochen.

Die Grenzschließungen seien unverhältnismäßig, selektiv und ihr Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie sei mehr als fraglich, erklärte Köhler. Grenzkontrollen hielten das Virus nicht auf, behinderten aber den Warenverkehr und gefährdeten Versorgungsketten. Zudem führten sie zu kilometerlangen Staus an den Grenzübergängen. Gerade am Europatag seien geschlossene Grenzen für jeden weltoffenen Bürger ein Stich ins Herz. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet -CDU- forderte die Öffnung der Grenzen zu Frankreich und Österreich. Die vergangenen Wochen seien zu sehr nationalstaatlich und zu wenig europäisch geprägt gewesen. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Juncker sagte der Deutschen Presse-Agentur, der europäische Binnenmarkt lebe von offenen Grenzen. - Die EU feiert heute den 70. Jahrestag des Schuman-Plans. Der damalige französische Außenminister Schuman hatte am 9. Mai 1950 die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlindustrie der früheren Kriegsgegner Deutschland und Frankreich vorgeschlagen. Die sogenannte Montanunion gilt als Keimzelle der Europäischen Union.