Einen Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel hat sich die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus gegen Verschärfungen von Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

Man sollte vielmehr die Risikogruppen besser schützen, um die hohe Zahl an Todesfällen zu reduzieren und die Intensivstationen zu entlasten, sagte sie im Deutschlandfunk. Sie könne nicht erkennen, wie die Schließung aller Restaurants etwa Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen helfen könne. Aschenberg-Dugnus führte aus, an den permanenten Verschärfungen störe sie zudem, dass man gar nicht erst abwarte, wie denn die letzte Maßnahme überhaupt gewirkt habe. Zudem brauche man einen Fahrplan nicht nur für weitere Beschränkungen, sondern auch für Lockerungen, führte die FDP-Politikerin aus.



Vor dem morgigen Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten haben mehrere Experten laut Medienberichten in einer internen Beratungsrunde eindringlich zu weiteren harten Maßnahmen aufgerufen. Sie warnten demnach mit Blick auf die Gefahr durch mutierte und deutlich ansteckendere Coronaviren davor, den derzeit leicht rückläufigen Trend bei den Neuinfektionen zu überschätzen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.