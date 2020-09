Als Lehre aus der Corona-Pandemie hat der FDP-Vorsitzende Lindner eine andere Strategie zum Schutz der Gesundheit gefordert.

Ein zweiter Lockdown in diesem Herbst dürfe sich nicht wiederholen, sagte Lindner auf dem Bundesparteitag in Berlin. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Kontaktbeschränkungen in Pflegeheimen. Man dürfe es niemals zulassen, dass Eltern und Großeltern in solchen Einrichtungen vereinsamten. Lindner warb - wie er sagte - für intelligente Maßnahmen, um das öffentliche Leben fortsetzen zu können. Als Beispiel schlug er eine umfassende Teststrategie vor, konzentriert auf Personen mit häufigen Kontakten unter anderem in Pflegeeinrichtungen.



Das Delegiertentreffen in Berlin findet unter strengen Hygienevorkehrungen statt. Dabei geht es auch um die Wahl eines neuen Generalsekretärs. Auf Vorschlag von Parteichef Lindner bewirbt sich der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing um den Posten. Er soll die erst im vergangenen Jahr gewählte Generalsekretärin Teuteberg ablösen. Diese hatte auf Druck Lindners ihren Posten zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 19.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 03.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

+ Symtome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 05.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.