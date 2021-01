In Brüssel hat die Polizei eine nicht genehmigte Demonstration gegen die in Belgien geltenden Beschränkungen in der Corona-Pandemie aufgelöst.

Mindestens 200 Menschen wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort, nachdem es in den benachbarten Niederlanden zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Protestierenden gekommen war. In beiden Ländern gelten wegen der Pandemie zurzeit nächtliche Ausgangssperren.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.