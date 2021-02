Wegen steigender Corona-Zahlen gilt in Finnland ab dem 8. März ein dreiwöchiger Lockdown.

Dies kündigte Ministerpräsidentin Marin in Helsinki an. Danach müssen Schülerinnen und Schüler, die älter sind als 12 Jahre, in den Distanzunterricht wechseln. Zudem dürfen Restaurants nicht mehr öffnen. Eine Ausgangssperre ist nicht vorgesehen. In Finnland war kürzlich eine neue Corona-Mutation entdeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.