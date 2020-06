Die Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen muss ihre Beschäftigten künftig mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen.

Die neue Vorgabe gelte ab 1. Juli für Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und vorrangig fleischverarbeitende Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitenden, teilte das Landesministerium für Arbeit und Gesundheit in Düsseldorf mit. Dabei sei es unerheblich, ob es sich um eigene Beschäftigte oder Werkvertragsnehmer handele. Die Auswertungen müssten durch ein anerkanntes Labor und die Nachweise im Betrieb vorgehalten werden. Die Verfügung enthält zudem umfangreiche Dokumentationspflichten etwa über Identitäten und Wohnadressen sämtlicher auf dem Betriebsgelände anwesender Personen. Die Kosten der Tests müssen darüber hinaus die Unternehmen selbst übernehmen.



Hintergrund sind die Corona-Ausbrüche in Fleischbetrieben in den Kreisen Gütersloh und Coesfeld.