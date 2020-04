Die Corona-Krise bringt weitere Einschränkungen für die Luftfahrt mit sich.

Die Lufthansa wird ihren Flugplan bis auf eine Grundversorgung reduzieren. Ab sofort seien lediglich fünf Prozent der Vorjahreskapazität verfügbar, teilte der Konzern mit. So gebe es nur noch 18 Langstreckenverbindungen der Hauptmarke pro Woche. Als Ziele wurden Newark und Chicago sowie Montreal, Sao Paolo, Bangkok und Tokio genannt.



Wegen des Einbruchs beim Passagieraufkommen schließt der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main ab dem 7. April einen seiner beiden Terminals. In Stuttgart wird der Betrieb von Montag an vollständig eingestellt. In München meldete der Flughafenbetreiber Kurzarbeit für mehrere tausend Beschäftigte an.