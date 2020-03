Die Fluggesellschaften befinden sich nach eigenen Angaben wegen der Coronavirus-Pandemie in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte.

Die erwarteten Umsatzeinbußen dürften mehr als doppelt so hoch ausfallen, als man bereits Anfang März prognostiziert habe, teilte die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA mit. Man gehe inzwischen von Verlusten im Passagiergeschäft von umgerechnet 233 Milliarden Euro aus. Das wäre im Vergleich zu 2019 ein Rückgang des Umsatzes um 44 Prozent. Die schlimmsten Einbußen seien in der Region Asien-Pazifik und in Europa zu erwarten, hieß es.