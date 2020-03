Wegen des Corona-Virus haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine komplette Schließung der Flughäfen angeordnet.

Damit sind auch Umstiege am international wichtigen Flughafen von Dubai nicht mehr möglich. Ausgenommen sind lediglich Rückholflüge und der Warenflugverkehr.



Saudi-Arabien verhängte wegen der Ausbreitung der Krankheit eine nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt laut saudischen Medien für zunächst drei Wochen. Bereits am Freitag waren Flüge ins In- und Ausland ausgesetzt worden, der Personentransport mit Bussen und Taxen ist verboten. Die Behörden in Israel sperrten die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom in Jerusalem. In Neuseeland kündigte Regierungschefin Arden eine Ausgangssperre sowie die Schließung von Schulen und Restaurants an.