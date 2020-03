Die Bundesregierung hat die Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach Information des Magazins "Focus" auf Asylbewerber ausgedehnt.

Diese müssten damit rechnen, ab sofort an den Grenzen abgewiesen zu werden, berichtet "Focus" unter Berufung auf Regierungs- und Koalitionskreise. Bisher waren Asylbewerber von den Beschränkungen ausgenommen. Wie es weiter heißt, hatte das Bundesinnenministerium den Innenausschuss des Bundestags bereits am vergangenen Montag über den Erlass zur Zurückweisung von Asylbewerbern aus nicht-europäischen Ländern informiert. Als Grund wurde die verschärfte gesundheitliche Lage in Deutschland genannt.