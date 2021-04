Lehrer- und Schülervertreter fordern einheitliche Regeln für Schulöffnungen und Corona-Tests.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es könne nicht angehen, dass jedes Bundesland mache, was es wolle - und einzelne auch unabhängig von Inzidenzen öffneten. Oberhalb der Schwelle von 100 müssten Schulen geschlossen werden. Sobald aber zusätzlich zu flächendeckenden Testungen die Impfkampagne unter Lehrern weit fortgeschritten sei, sollten Schulträger und Gesundheitsbehörden abwägen dürfen, ob auch bei höherer Inzidenz mehr möglich sei.



Auch der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Schramm, forderte eine einheitliche Linie. So müsse es in Corona-Hotspots mit Inzidenzen von über 100 verbindlichen Distanzunterricht geben. Ausnahmen sollten nur für Abiturjahrgänge und Abschlussklassen gelten.



Die Kultusminister und -ministerinnen der Länder beraten am Nachmittag über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Osterferien.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.