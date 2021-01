Vor den vorgezogenen Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag mehren sich Forderungen nach strengeren Corona-Regeln.

Unionsfraktionschef Brinkhaus sprach sich für konsequente Maßnahmen aus. Es drohe sonst eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Brandenburgs Ministerpräsident Woidke meinte in der Zeitung "Die Welt", weitere Verschärfungen seien auch mit Blick auf die Mutation des Virus mit deutlich höheren Ansteckungsquoten notwendig. Linksfraktionschef Bartsch verlangte eine Beschränkung des Flugverkehrs.



Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther forderte, nicht nur über Beschränkungen zu reden. Es müsse auch beschrieben werden, was in den Monaten Februar, März oder April passiere, wenn bestimmte Inzidenzwerte unterschritten würden, sagte er im Fernsehsender Phoenix.

