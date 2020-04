Eine interdisziplinäre Forschergruppe spricht sich mit Blick auf die Beschränkungen wegen der Corona-Krise für eine gestaffelte Exit-Strategie aus.

In einem Positionspapier schlagen die Wirtschaftswissenschaftler und Ärzte vor, dass zuerst Sektoren mit geringer Ansteckungsgefahr wie hochautomatisierte Fabriken, Schulen und Hochschulen wieder den Betrieb aufnehmen. Eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen solle zugleich die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Pandemie sicherstellen. Regionen mit niedrigen Infektionsraten und freien Kapazitäten im Gesundheitssystem könnten beim allmählichen Neubeginn vorangehen.



Das Positionspapier wurde von insgesamt 14 Wissenschaftlern deutscher Universitäten und Forschungsinstitute verfasst. Darunter sind der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, und der Präsident der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Lohse.

Forscher sind für großflächige Tests

Die Forscher betonen, Priorität hätten Beschränkungen, die hohe wirtschaftliche Kosten verursachten oder zu starken sozialen und gesundheitlichen Belastungen führten. Wichtig seien nun großflächige Tests, um zuverlässigere Erkenntnisse über die Ausbreitung des Erregers zu erhalten.



Lohse betonte, die Pandemie werde das Land noch viele Monate beschäftigen. Letztlich könne nur ihr Immunsystem die Menschen schützen. Deshalb sei ein genereller Shutdown keine langfristige Lösung. Es brauche eine nach Risiken gestaffelte Strategie. Fuest erklärte, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems lasse sich ohne eine funktionierende Wirtschaft nicht aufrechterhalten.

IW fordert "geordnetes Leben" ab Anfang Mai

Daneben spricht sich auch der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hüther, für ein absehbares Ende der Beschränkungen aus. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", der Shutdown sei zwar nötig, aber er dürfe "nicht länger als nötig sein, um die wirtschaftlichen Belastungen und Störungen in Grenzen zu halten". Ab Anfang Mai müsse wieder ein geordnetes Leben beginnen. Insbesondere die Schulen müssten wieder geöffnet werden, damit die Beschäftigten ihrer Arbeit nachgehen könnten.



In allen Bundesländern gelten wegen des Coronavirus Kontaktbeschränkungen. Schulen und Kitas sind geschlossen. Restaurants, Cafés und die meisten Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Zahlreiche Firmen haben ihren Betrieb eingeschränkt und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.