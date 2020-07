Wissenschaftler aus Großbritannien und China melden Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus.

Die Fachzeitschrift "The Lancet" berichtet, zwei erprobte Mittel erwiesen sich als gut verträglich und sorgten für eine Immunisierung gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Nach Verabreichung würden Antikörper gegen das Coronavirus gebildet.



Der eine Impfstoff wird den Angaben zufolge von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt und wurde inzwischen an mehr als 1.000 Probanden getestet. Die Entwickler hoffen, den Impfstoff bereits Ende des Jahres flächendeckend zur Verfügung stellen zu können. Die chinesische Impfstoff-Entwicklung erzielte nach Angaben von "The Lancet" ähnlich gute Ergebnisse bei den Probanden.



Bisher geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass es noch mindestens ein Jahr dauert, bis ein Impfstoff genügend erprobt ist, um als sicher zu gelten.