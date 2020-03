Die Fraktionen im Bundestag bereiten heute die Beschlüsse über Hilfsprogramme in der Corona-Krise vor.

Die meisten Fraktionen haben dafür digitale Sitzungen angekündigt. Morgen soll der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen und auch eine Ausnahmeregel für die Schuldenbremse in Kraft setzen, die dem Bund die Vergabe neuer Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht. Das Bundeskabinett hatte den Nachtragshaushalt gestern verabschiedet. Damit sollen unter anderem direkte Zuschüsse für kleine Firmen und sogenannte Solo-Selbständige sowie Schutzschirme für Unternehmen ermöglicht werden. Die Maßnahmen sollen am Freitag auch vom Bundesrat gebilligt werden.