In Frankreich bleiben wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen bis mindestens 30. Oktober verboten.

Die Beschränkung hätte eigentlich Ende des Monats auslaufen sollen. Premierminister Castex sagte in Montpellier, die Lage habe sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. Die Zahl der Einweisungen in Krankenhäuser und auf Intensivstationen nehme wieder zu.



In Frankreich sind Corona-Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen wie Läden oder Restaurants Pflicht.