Angesichts steigender Corona-Zahlen erhöht Frankreichs Präsident Macron den Druck beim Impfen.

Menschen über 65 Jahre gelten ab Mitte Dezember nur noch als geimpft, wenn sie eine Booster-Impfung nachweisen können. In einer TV-Ansprache sagte er, sechs Monate nach der Impfung verringere sich die Immunität, und das Risiko einer schweren Form steige. Zudem sollen die Kontrollen des sogenannten Gesundheitspasses in Cafés, Restaurants, kulturellen Einrichtungen und Zügen verschärft werden. Der Pass entspricht der deutschen 3G-Regelung. Ein QR-Code auf Papier oder auf dem Telefon zeigt an, ob jemand geimpft, genesen oder kürzlich getestet ist.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.