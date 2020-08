Wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen führt Frankreich eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein.

Sie gilt ab dem 1. September, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Ausgenommen sind Beschäftigte, die in Einzelbüros arbeiten. Die französische Regierung empfiehlt den Bürgern grundsätzlich, wenn möglich zu Hause zu arbeiten. Dies trage dazu bei, das Infektionsrisiko zu verringern.



In Irland werden die Grenzwerte für öffentliche Versammlungen wieder verschärft. Bis Mitte September dürfen sich nur noch 15 Menschen gleichzeitig im Freien treffen. Bisher waren es 200. Für Innenräume gilt eine Maximalzahl von sechs Personen.



Das österreichische Außenministerium riet von Reisen auf die Balearen ab. Vom kommenden Montag an gilt eine Reisewarnung nicht mehr nur für das spanische Festland, sondern auch für die Urlaubsinseln Mallorca, Menorca und Ibiza. Wer dann nach Österreich einreist, muss sich auf das Coronavirus testen lassen.

