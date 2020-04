In drei besonders stark von der Pandemie betroffenen EU-Staaten laufen Vorbereitungen für Lockerungen der Alltagsbeschränkungen.

Italiens Ministerpräsident Conte sagte der Zeitung "La Repubblica", strategisch wichtige Wirtschaftsaktivitäten sollten rasch wieder starten, eventuell schon nächste Woche. Mit Priorität anlaufen sollten auch Produktions- und Industriezweige, die auf den Export ausgerichtet seien und die Gefahr liefen, aus Lieferketten herauszufallen. Dabei wolle man auf die Sicherheit der Beschäftigten achten.



In Spanien stellte Regierungschef Sánchez ebenfalls Lockerungen in Aussicht. Ab dem 2. Mai werde es wieder möglich sein, mit Menschen aus demselben Haushalt die Wohnung zu verlassen, um etwa Sport zu treiben oder spazieren zu gehen. Bereits von heute an können Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen für eine Stunde ins Freie.



In Frankreich will die Regierung übermorgen ihren Plan für Erleichterungen vorlegen. Das Büro von Premier Philippe teilte der französischen Nachrichtenagentur AFP mit, es gehe darum, wie das Land schrittweise ab dem 11. Mai aus der Abriegelung geführt werden könne.