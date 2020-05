Frankreich will die strengen Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ab dem kommenden Montag schrittweise lockern.

Premier Philippe sprach nach einer Regierungssitzung von einer neuen Etappe im Kampf gegen die Epidemie. Künftig sollen die Départements je nach Verbreitung des Virus in grüne und rote Zonen eingeteilt werden. In den grünen Regionen soll es weitgehendere Lockerungsmaßnahmen geben. In den roten Risikogebieten - darunter der Großraum Paris - sollen strenge Auflagen etwa für den öffentlichen Nahverkehr gelten, Cafés, Restaurants und weiterführende Schulen noch länger geschlossen bleiben.



In Frankreich gelten seit dem 17. März strenge Ausgangsbeschränkungen - nur aus triftigem Grund dürfen die Menschen das Haus verlassen. Das Land ist mit weit mehr als 25. 000 Toten schwer von der Coronavirus-Krise getroffen.

