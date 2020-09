In Frankreich bleibt die Zahl der täglich registrierten Corona-Neuinfektionen auf hohem Niveau.

Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsbehörden fast 15.800 neue Fälle - 300 weniger als am Vortag. Frankreich ist nach absoluten Zahlen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. In der Hafenstadt Marseille sollen bis auf weiteres alle öffentlichen Veranstaltungsorte geschlossen bleiben, um das Virus einzudämmen. Dagegen gab es gestern Proteste von Geschäftsleuten und Regionalpolitikern. Einige Bar- und Restaurantbetreiber kündigten an, die Anordnung zu ignorieren.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.