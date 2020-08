Frankreich meldet den höchsten Zuwachs an Corona-Neuinfektionen seit dem Ende der Corona-Beschränkungen.

Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden - so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten blieb jedoch stabil. Insgesamt wurden 6.111 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 5429. Die Zahl von mehr als 4.000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten.



Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen befinden sich 21 von hundert Departements in von der Regierung als "rote Zonen" markierten Gebieten. In Paris wird die Maskenpflicht von heute an auf die gesamte Stadt ausgeweitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen dann überall in der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen.



Frankreich ist mit mehr als 30.500 Todesfällen eines der am meisten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt derzeit bei 1,4 - jeder Infizierte steckt also mehr als einen Menschen an. Nach Regierungsangaben werden derzeit jede Woche rund 800 Patienten mit Symptomen neu in Krankenhäuser eingeliefert, vor sechs Wochen waren es noch 500. Insgesamt ist die Lage aber noch nicht so dramatisch wie im Frühjahr, denn das Virus breitet sich vor allem unter jungen Leuten aus. Rund 80 Prozent der positiv Getesteten haben den Gesundheitsbehörden zufolge keine Symptome.



Was die steigenden Fallzahlen in bedeuten, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

