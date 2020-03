In Frankreich werden alle Cafés, Geschäfte, Restauraunts und Kinos geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen.

Das teilte Premierminister Philippe mit. Lediglich Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen seien von der Regelung ausgenommen, die ab Mitternacht in Kraft tritt. Frankreich meldete heute zwölf weitere Todesfälle infolge der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Damit sind nun insgesamt mindestens 91 Menschen gestorben. Fast 4.500 Infektionen sind registriert.



Trotz der Warnung vor großen Menschenansammlungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben heute hunderte so genannte "Gelbwesten" in Paris gegen die Regierung demonstriert.



In Spanien stieg die Zahl der Todesfälle einem Medienbericht zufolge binnen 24 Stunden um mehr als 70 auf 193. Es gibt den Angaben zufolge 6.250 registrierte Infektionen.