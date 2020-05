Frankreich, England und die Türkei lockern ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

In Frankreich dürfen beispielsweise Restaurants und Bars ab dem 2. Juni wieder öffnen. Auch die Parks sind ab nächster Woche wieder zugänglich. Die strengen Regelungen für viele Strände und Schwimmbäder werden gelockert. Dies gilt auch für die Reisebeschränkungen.



In England sind von kommender Woche an wieder Treffen von bis zu sechs Personen in privaten Gärten möglich. Bisher dürfen sich nur zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten in öffentlichen Räumen treffen. Lockerungen gibt es auch für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche im Freien sowie für Schulen.



In der Türkei sind ab dem 1. Juni wieder Cafés und Restaurants sowie Schwimmbäder und Kindergärten geöffnet. Auch Strände, Parks und Museen sind wieder zugänglich. Für Menschen über 65 Jahren und für Unter-18-Jährige gibt es aber weiter Restriktionen.