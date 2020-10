Frankreich und Spanien haben den höchsten Anstieg an Corona-Toten binnen eines Tages seit April registriert.

In Paris wurde die Zahl von 523 Menschen gemeldet, die an oder mit dem Erreger gestorben sind. Das sind grob doppelt so viele wie am Vortag. Für den Abend wurde eine Fernsehansprache von Präsident Macron angekündigt. Medienberichten zufolge wird ein einmonatiger Lockdown erwogen, der allerdings weniger strikt ausfallen soll wie im Frühjahr. In Spanien meldeten die Behörden 267 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Die höchsten Werte in Spanien waren Ende März und Anfang April mit mehr als 900 Toten innerhalb eines Tages registriert worden. Am Wochenende hatte Spanien den nationalen Notstand ausgerufen und praktisch über das ganze Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.



In Italien gab es erneut Gewalt bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Die Polizei in Rom setzte Wasserwerfer ein. Die Demonstranten hatten sich auf der Piazza del Popolo versammelt - darunter Anhänger der neo-faschistischen Partei Forza Nuova. Einige zündeten Feuerwerkskörper. Nach Ausschreitungen in Mailand und Turin in der vorangegangenen Nacht wurden mindestens sechs Menschen festgenommen.

