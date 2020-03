Die französische Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt.

Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, sagte Gesundheitsminister Véran nach einem Krisentreffen des französischen Kabinetts am Abend. Ausnahmen soll es für gesellschaftlich wichtige Veranstaltungen wie Demonstrationen und öffentliche Verkehrsmittel geben. - Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg in Frankreich auf mehr als 1.120. Dort sind 19 Todesopfer zu beklagen.



In Italien nahm die Zahl der Toten innerhalb eines Tages um 133 auf 366 zu. Das von der Regierung in Rom erlassene grundsätzliche Ein- und Ausreiseverbot für weite Gebiete in Norditalien stieß bei der Weltgesundheitsorganisation auf Zustimmung. Betroffen von der Maßnahme sind insgesamt mehr als 16 Millionen Einwohner. Zu den gesperrten Gebieten gehören auch die Städte Mailand und Venedig.