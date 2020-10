Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen verhängt Frankreich ab Samstag erneut den Gesundheitsnotstand.

Angesichts der Entwicklung habe man diesen Schritt als erforderlich angesehen, teilte die Regierung nach einer Kabinettssitzung mit. In Paris und acht weiteren Großstädten gilt dann zwischen 21 und 6 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Sie soll vier Wochen in Kraft bleiben. Die Lage sei besorgniserregend, aber unter Kontrolle, erklärte der französische Präsident Macron. Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch Ausgangssperren gehören können.



Die Regierung hat damit außerdem die Möglichkeit, Beschlüsse schnell per Verordnung umzusetzen. Frankreich hatte zuletzt etwa 20.000 neue Fälle pro Tag verzeichnet. Zudem wurden im Zusammenhang mit Covid-19 33.000 Todesfälle registriert.



Bereits zwischen März und Juli galt in Frankreich der landesweite Gesundheitsnotstand, mit dessen Hilfe die Regierung den allgemeinen Lockdown durchsetzte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 14.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.