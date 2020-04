Die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich werden über den 15. April hinaus verlängert.

Das bestätigte das Präsidialamt in Paris, ohne einen neuen Termin zu nennen. Präsident Macron werde sich am Montag mit einer Rede an die Bürger wenden, hieß es weiter.



Die schweizerische Regierung stellt eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Aussicht. Diese würden zwar um eine Woche bis zum 26. April verlängert, sagte Bundespräsidentin Sommaruga. Danach seien aber schrittweise Lockerungen möglich.



Die Regierung von Österreich plant eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen ab dem 14. April. In Deutschland sollen die verhängten Maßnahmen zunächst bis zum 19. April gelten. Am Dienstag will die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten beraten, wie es danach weiter geht.

