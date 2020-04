Frankreich verdoppelt wegen der Corona-Krise sein Hilfspaket für die Wirtschaft.

Finanzminister Le Maire sagte der Zeitung "Les Echos", mit den jetzt 100 Milliarden Euro solle der erwartete ökonomische Einbruch von sechs Prozent abgefedert werden. - Die Zahl der nach einer Infektion verstorbenen Menschen stieg in Frankreich auf mehr als 12.000.



Auch in Italien ist die Zahl der Infizierten und Toten wieder etwas stärker gestiegen. Das Katastrophenschutzamt meldete mehr als 610 neue Tote, 70 mehr als am Vortag. Insgesamt gibt es in Italien mehr als 143.600 Infizierte und über 18.200 Tote. - In Großbritannien stieg die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen auf fast 8.000. Premierminister Johnson konnte unterdessen die Intensivstation verlassen.



Der ungarische Ministerpräsident Orban verlängerte die seit knapp zwei Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen auf unbegrenzte Zeit. Man werde die Regelungen wöchentlich überprüfen, teilte er mit.