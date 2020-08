In Frankreich haben sich binnen eines Tages über 4.700 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden 4.771 Neuinfektionen registriert, rund 1.000 mehr als am Vortag. Damit wurde zum ersten Mal seit Mai die Schwelle von 4.000 neuen Corona-Fällen an einem Tag überschritten.



Seit Ausbruch der Pandemie sind 30.480 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit zählt Frankreich zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Warum die Zahlen in Frankreich nach einem strengen Lockdown und der Eindämmung des Virus nun wieder steigen, haben wir in diesem Stück beantwortet.



Einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen gibt es auch in Italien. Dort verzeichneten die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 845 neue Fälle - die höchste Zahl seit dem 23. Mai, wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilte.