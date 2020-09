In Paris berät die Regierung heute über eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus.

Kurz vor der Sondersitzung des Kabinetts wurde die Zahl von fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Als schärfstes Mittel zur Eindämmung der Pandemie gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich bereits zwischen März und Mai angeordnet waren. In Unternehmen und den meisten Schulen des Landes gilt bereits eine Maskenpflicht. In Paris und anderen französischen Großstädten muss der Mund-Nasen-Schutz zudem auch im Freien getragen werden.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.