In Frankreich verhängt die Regierung für weitere Städte die höchste Corona-Warnstufe.

Gesundheitsminister Véran kündigte in Paris an, dass ab Samstag Lille, Grenoble, Lyon und Saint Etienne strengere Regeln einhalten müssen. Sie galten bisher für die Hauptstadt sowie für Marseille. Unter anderem schließen Bars und Cafés. Restaurants werden zusätzliche Hygienemaßnahmen vorgeschrieben. Frankreich hatte gestern fast 19.000 neue positive Corona-Tests gemeldet.



In mehreren europäischen Ländern registrieren die Behörden hohe Neuinfektions-Zahlen. In Lettland, Portugal, Österreich und den Niederlanden wurden binnen 24 Stunden Höchststände erreicht.



In Spanien hob ein Gericht die Abriegelung weiter Teile der Region Madrid auf. Die Anordnung des Gesundheitsministeriums sei eine unrechtmäßige Beschränkung von Grundrechten, hieß es in dem Urteil, das noch angefochten werden kann.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.