Die französische Regierung will die Corona-Maßnahmen im Großraum Paris verschärfen.

Auch in der Region Hauts-de-France nördlich der Hauptstadt seien striktere Ausgangsbeschränkungen geplant, sagte ein Regierungssprecher nach einem Kabinettstreffen mit Präsident Macron. Details sollen morgen bekanntgegeben werden. In der Hauptstadtregion Ile de France mit rund zwölf Millionen Einwohnern sind die Intensivstationen vieler Krankenhäuser überbelegt. Die Inzidenz ist im Pariser Großraum über die Marke von 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Das ist fast das Doppelte des landesweiten Schnitts.



Derzeit sind die meisten Geschäfte und Schulen in Frankreich offen. Landesweit gilt aber eine nächtliche Sperrstunde ab 18.00 Uhr.

