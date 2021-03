In Frankreich haben sich seit Beginn der Pandemie bereits mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Das Gesundheitsministerium in Paris meldet eine Zunahme bei den Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um mehr als 25.000 auf insgesamt 4,01 Millionen. Zudem werden Frankreichs Intensivstationen wieder voller. Dort werden zurzeit 4.033 Menschen behandelt. Das ist der höchste Stand seit Ende November.



In Italien sind acht Regionen zu sogenanten roten Zonen erklärt worden. Unter anderem in Rom und Mailand werden ab Montag die Bewegungsfreiheit eingeschränkt sowie die Öffnungsregeln für Geschäfte verschärft.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.