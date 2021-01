In Frankreich hat Gesundheitsminister Véran hat vor einer Zuspitzung der Corona-Lage gewarnt.

Véran sagte, die jüngsten Mutationen seien im Land aktiv im Umlauf. Jeden Tag infizierten sich mehr als 2.000 Menschen mit einer der Varianten. Am schnellsten verbreite sich die zuerst in England nachgewiesene Mutation. Der Minister betonte, der Druck auf das Gesundheitswesen und die Anspannung in den Kliniken nähmen zu. Die Ausgangssperre ab 18 Uhr sei zwar wirksam - reiche aber gerade mit Blick auf die Mutationen nicht aus.



Véran kündigte für die kommenden Tage Entscheidungen an. Regierungssprecher Attal hatte zuvor bereits einen dritten, strikten Lockdown für Frankreich ins Gespräch gebracht. Es wird erwartet, dass sich Präsident Macron bald dazu äußert.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.