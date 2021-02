In Frankreich empfiehlt die Hohe Gesundheitsbehörde, Menschen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, zunächst nur eine Impfdosis zu verabreichen.

Die Genesenen hätten ein Immungedächtnis, teilte die Behörde mit. Eine Einzeldosis des Corona-Impfstoffs wirke dann wie eine Erinnerung. Zudem wird dazu geraten, nach einer Infektion bis zu einer Impfung mehr als drei Monate verstreichen zu lassen. In der Regel folgt die französische Regierung den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde.



Bei den bisher in der Europäischen Union verfügbaren Corona-Impfstoffen werden jeweils zwei Dosen im Abstand von wenigen Wochen verabreicht. Die französische Regierung stand zu Beginn der Impfkampagne in der Kritik, weil die Immunisierung der Bevölkerung nur langsam voranging.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.