Zwei französische Corona-Krisenregionen haben den USA vorgeworfen, für Frankreich bestimmte Schutzmasken aus China wegzukaufen.

Der Präsident der Region Grand Est an der Grenze zu Deutschland, Rottner, sagte im Fernsehen, die Amerikaner kauften von Frankreich bestellte Masken auf dem Rollfeld in China auf. Dabei überböten sie den Bestellpreis um das Drei- oder Vierfache. Ein Vertreter der Region Provence-Alpes-Cote D'Azur bestätigte diese Angaben. Von der Regierung in Paris gab es zunächst keine Stellungnahme. Frankreich hat wegen der Coronakrise eine Milliarde Schutzmasken in China bestellt.