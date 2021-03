Nach Einschätzung von EU-Binnenmarktkommissar Breton könnte in der Europäischen Union bis zum 14. Juli eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden.

Dem französischen Sender TF1 sagte Breton, dies sei ein symbolisches Datum. Am 14. Juli wird in Frankreich der Nationalfeiertag begangen. Breton verwies auf geplante Lieferungen von insgesamt 280 Millionen Dosen Impfstoff in den Monaten März bis Juni. In Europa würden derzeit in 55 Fabriken Impfstoffe produzieren, betonte Breton. Für den russischen Impfstoff Sputnik V bestehe keinerlei Bedarf.

