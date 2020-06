Der wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausnahmezustand in Frankreich soll am 10. Juli auslaufen.

Das Kabinett in Paris billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf. Vorgesehen ist demnach zunächst eine Übergangsphase von vier Monaten. Darin behält der Premierminister die Befugnisse, Versammlungen einzuschränken und den Zugang zu Transportmitteln und öffentlichen Räumen zu regeln. Ausgangsbeschränkungen bedürfen allerdings eines Gesetzes und damit einer Zustimmung des Parlaments. Der Ausnahmezustand in Frankreich war Ende März verhängt worden.



Das Kabinett in Paris billigte darüber hinaus ein Krisenbudget, um die Folgen der Coronakrise zu bewältigen. Von den insgesamt 45 Milliarden Euro sollen 18 Milliarden in die Tourismusbranche fließen, weitere 15 Milliarden sollen dem Luftfahrtsektor, acht Milliarden der Automobilbranche zugute kommen.

